Diakonie-Chef Ulrich Lilie hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kritisiert, weil dieser die Migration als "Mutter aller politischen Problem" in Deutschland bezeichnet hat. Dies sei eine Kränkung für alle Zugewanderten in Deutschland, sagte der Präsident des evangelischen Wohlfahrtsverbands.

Flüchtlinge aus Syrien im Oktober 2015 im österreichischen Julbach nahe der deutschen Grenze Bildrechte: dpa Seehofer stoße "Millionen von Zugewanderten vor den Kopf, die in unserem Land leben und ohne die Deutschland jetzt und auch in Zukunft nicht auskommt". Dieser Weg sei demografisch schon längst vorgezeichnet. Die Aufgabe von "Vater Staat" sei es darum, für das pluralistische Miteinander politische Konzepte zu entwickeln.



Seehofer soll sich Medienberichten zufolge schon am Mittwoch bei der CDU-Klausur im brandenburgischen Neuhardenberg entsprechend geäußert haben. Vor Kameras sagt der CSU-Chef, dass zweistellige Umfragewerte für die AfD in Bayern eine neuere Erscheinung seien und aus seiner Sicht die "Ursache dafür in der Migrationspolitik liegt".

"Das sage ich seit drei Jahren"

Nordrhein-Westfalens Integrationsminister Joachim Stamp schrieb dazu auf Twitter: "Ohne Migration wären die meisten Menschen wohl noch in der ost-afrikanischen Steppe zu Hause und Seehofer wäre heute Afrikaner." Der FDP-Politiker reagierte auf ein Interview der "Rheinischen Post", in dem Seehofer die Formulierung wiederholte. Demnach sagte er dem Blatt, der mangelnde Rückhalt für die Volksparteien sei zwar nicht nur auf die Migrationspolitik zurückzuführen, die Migrationsfrage sei aber "die Mutter aller politischen Probleme in diesem Land. Das sage ich seit drei Jahren. Und das bestätigen viele Umfragen."



In dem Interview beschreibt Seehofer Deutschland als "gespaltenes Land", in dem viele Menschen ihre sozialen Sorgen mit der Migration verbinden. Wenn da kein Kurswechsel gelinge, "werden wir weiter Vertrauen verlieren".

Applaus von der AfD - und Gegenstimmen

Die AfD begrüßt die Äußerungen von Seehofer. Ihr Vorsitzender Alexander Gauland äußerte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Freitag die Ansicht: "Seehofer hat in der Analyse vollkommen recht." Allerdings werde ihm das nicht viel helfen, weil Merkel ihm "ununterbrochen Steine in den Weg" lege.