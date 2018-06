Bundesinnen- und Heimatminister Horst Seehofer nimmt nicht am sogenannten Integrationsgipfel am Mittwoch im Bundeskanzleramt teil. Ein Sprecher seines Ministeriums sagte am Dienstag, der CSU-Politiker werde bei der Veranstaltung am Mittwoch vom Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesinnenministerium Marco Wanderwitz vertreten.

Minsiterium verneint Retourkutsche

Wie der Ministeriumssprecher weiter erklärte, bat der Minister den sächsischen CDU-Politiker bereits Anfang Juni, den Termin für ihn wahrzunehmen. Spekulationen, wonach Seehofer dem Gipfel unter der Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel nur deshalb fernbleibt, weil er mit der CDU-Chefin aktuell Meinungsverschiedenheiten in der Asylpolitik hat, wären damit entkräftet.

Treffen mit Kurz

Statt im Kanzleramt über Integration zu debattieren, wird sich Seehofer mit Österreichs Kanzler Kurz treffen. Bildrechte: dpa Statt am Integrationsgipfel teilzunehmen trifft sich Seehofer am Mittwochvormittag mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz, mit dem er anschließend ein gemeinsames Pressestatement abgeben will.



Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), zeigte sich laut "Spiegel Online" dennoch enttäuscht über die Absage des Innenministers. Grünen-Chef Robert Habeck griff Seehofer sogar offen an und sprach von einem "Affront für alle Ehrenamtler".

Asylstreit mit der Kanzlerin

Bei "Anne Will" war Merkel ihrem Innenminister in den Arm gefallen. Bildrechte: dpa Seehofer hatte am Montag seine für Dienstag angekündigte Vorstellung seines Masterplanes zur Asylpolitik kurzfristig abgesagt. Hintergrund war der Streit um die vom Innenminister geplanten Zurückweisungen von Asylsuchenden an den Grenzen. Merkel war ihrem zuständigen Ressortchef in dieser Frage zuvor in den Arm gefallen. In der ARD-Sendung "Anne Will" hatte sie sich am Sonntag klar gegen nationale Alleingänge ausgesprochen und eine europäische Lösung angemahnt.

Seehofer kämpferisch

Seehofer will in der Frage dennoch hart bleiben. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland zufolge sagte der CSU-Chef am Montagabend in einer Sitzung der CSU-Landesgruppe, er sei nicht bereit, "einen halben Plan mit faulen Kompromissen zu veröffentlichen". Sein Masterplan umfasse alle Maßnahmen, die aus seiner Sicht notwendig seien, um in Deutschland Recht und Ordnung wiederherzustellen.

Stoiber: "Schicksalsfrage für die Union"

Dobrindt: "Zurückweisungen wichtiger Teil von Seehofers Masterplan." Bildrechte: IMAGO Rückendeckung erhält Seehofer dabei vor allem aus seiner eigenen Partei. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zeigte sich überzeugt, dass seine Partei eine Zurückweisung von Migranten, die bereits in einem EU-Land registriert worden seien, auf jeden Fall durchsetzen werde. Ähnlich äußerte sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Der CSU-Ehrenvorsitzende und frühere bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber sieht in Seehofers Asyl-Plan gar eine nicht verhandelbare Schicksalsfrage für die Union.

Unterszützung aus Mitteldeutschland