Bundesinnenminister Horst Seehofer hat eine wissenschaftliche Studie zur Polizei in Auftrag gegeben. Die Studie solle die Motivation von Polizistinnen und Polizisten bei der Berufswahl, Erfahrungen im Berufsalltag sowie Gewalt gegen Beamte beleuchten, teilte Seehofers Ministerium am Dienstag mit.

Nach Angaben des Ministeriums soll es in der Studie ausdrücklich auch um den Grundsatz "Nulltoleranz gegenüber Antisemitismus, Rechtsextremismus und Rassismus" gehen. Eine von Migrantenverbänden und Politikern mehrerer Parteien geforderte unabhängige Studie zu Rassismus und Rechtsextremismus bei der Polizei soll es dagegen nicht geben.

Ich möchte wissen, wie und an welcher Stelle wir unsere Polizistinnen und Polizisten im Alltag noch besser unterstützen können.

Erstellt werden soll die Studie von der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Die Forschung der Spezialhochschule ist auf drei Jahre angelegt. Daten sollen per Fragebogen, in Interviews und durch "teilnehmende Beobachtung" erhoben werden. Träger der Deutschen Hochschule der Polizei sind die Innenministerien und Innensenatoren der Länder und des Bundes.