Das Thema sorgt auch zwischen den Regierungskoalitionen für Streit. Während Seehofer eine Studie über Rassismus in der Polizei ablehnt, sprach sich Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) dafür aus. Sie forderte bei dem Thema ein Einlenken des Innenministers . Jüngst kündigten mehrere SPD-geführte Bundesländer an, eine solche Studie gegebenenfalls selbst in Auftrag zu geben.

So kam die "Mitte"-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung 2019 etwa zu dem Ergebnis, dass rund 7 Prozent der Bevölkerung rassistische Auffassungen vertreten, also Menschen etwa aufgrund ihrer Abstammung abwerten. 19 Prozent seien fremdenfeindlich eingestellt.



Laut der "Autoritarismus-Studie" der Universität Leipzig von 2018 vertritt sogar fast jeder dritte Deutsche ausländerfeindliche Positionen. Rund 36 Prozent stimmten in der Befragung zum Beispiel der Aussage zu, dass die Bundesrepublik durch Ausländer "in einem gefährlichen Maß überfremdet" sei. In Ostdeutschland war die Zustimmung zu dieser Frage mit 44 Prozent wesentlich höher als im Westen (33 Prozent).