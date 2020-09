Zehn deutsche Großstädte haben sich in einem gemeinsamen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer bereit erklärt, Flüchtlingen aus dem abgebrannten griechischen Lager Moria Schutz zu gewähren. Sie schlossen sich damit einigen Ländern an, die bereits in den vergangenen Tagen ihre Bereitschaft dafür signalisierten – etwa Thüringen.