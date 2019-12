BKA und Verfassungsschutz 600 neue Stellen im Kampf gegen Rechtsextremismus

Hauptinhalt

Erst wird der CDU-Politiker Lübcke ermordet, dann will ein Rechtsextremist die Synagoge in Halle stürmen. Innenminister Seehofer sieht eine große Bedrohung durch Rechtsextremismus und will die Sicherheitsbehörden in Deutschland neu aufstellen. Ein erster Schritt sollen 600 neue Stellen sein.