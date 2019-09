Bei dem Empfang am Dienstagabend plädierte Kanzleramtschef Helge Braun für neue Befugnisse der Sicherheitsbehörden. Diese müssten künftig die Möglichkeit haben, in der digitalen Welt das zu tun, was sie in der heutigen Welt heute schon dürften, sagte er in Bezug auch verschlüsselte Kommunikation per Messenger. Dies sei ein wichtiger Schritt, über den "wir in der Koalition noch reden müssen".