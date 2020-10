Reiserückkehrer aus Risikogebieten Seehofer will Schleierfahndung an Grenzen verstärken

Wer aus einem Risikogebiet – wie zum Beispiel Tschechien – wieder in Deutschland einreist, muss in Quarantäne oder einen Corona-Test vorweisen. Um diese Menschen ausfindig zu machen, will Bundesinnenminister Horst Seehofer die Schleierfahndung an den Grenzen ausweiten. Was bedeutet das für Reiserückkehrer?