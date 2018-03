Bundesinnenminister Horst Seehofer will in der aktuellen Legislaturperiode die gesellschaftliche Spaltung in Deutschland überwinden. Spaltung und Polarisierung seien ideologische Teilchenbeschleuniger, sagte er im Bundestag. In unserer Gesellschaft erodiere der Zusammenhalt. Deshalb sei es sein Ziel, gesellschaftlicher Polarisierung entgegenzuwirken, Gruppen zusammenzuführen und Politik für die Menschen in unserem Land zu machen.