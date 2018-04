Bundesinnenminister Horst Seehofer hat die tödliche Amokfahrt von Münster als feiges und brutales Verbrechen bezeichnet. Bei einem Besuch am Tatort sagte der CSU-Politiker, der Vorfall mache alle sehr betroffen. Er hoffe inständig, dass es den Verletzten bald wieder besser gehe.



Seehofer zufolge zeigt die Tat erneut, dass es keine absolute Sicherheit gebe. Bei allen Bemühungen einer staatlichen Gemeinschaft sei das leider nicht möglich. Der Staat müsse aber weiterhin "alles tun, um solche Verbrechen in der Zukunft zu mindern oder vielleicht sogar zu verhindern".

Ermittler gehen von Einzeltäter aus

Das Tatfahrzeug vor dem Restaurant "Kiepenkerl". Bildrechte: dpa Seehofer betonte, derzeit gebe es starke Hinweise, dass der Täter allein und ohne Bezug zur Terrorszene gehandelt habe. Es werde weiter in alle Richtungen ermittelt. Der CSU-Politiker hatte zuvor mit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, NRW-Innenminister Herbert Reul und Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe Blumen am Tatort niedergelegt.



Laschet lobte anschließend die Besonnenheit und die Solidarität der Münsteraner. Zugleich kritisierte er Nutzer sozialer Netzwerke, die kurz nach der Tat das - so wörtlich - Hetzen begonnen hätten.



Innenminister Reul betonte, die Ermittlungen zum Fall seien noch lange nicht am Ende. Sie könnte noch Tage dauern. Zum Täter sagte der CDU-Politiker, es gebe "eine Menge Erkenntnisse, dass die Person (...) Auffälligkeiten hatte". Es werde aber weiter geprüft, ob es noch andere "Hintergründe" gegeben habe.

48-Jähriger war polizeibekannt

Münsters Polizeipräsident Hajo Kuhlisch sagte am Sonntagmittag, die Ermittler hätten keinen Hinweis auf einen politischen Hintergrund der Tat. Vielmehr werde davon ausgegangen, "dass die Motive und Ursachen in dem Täter selber liegen". Medienberichten zufolge soll der 48 Jahre alte Deutsche psychische Probleme gehabt haben.



Die Leitende Oberstaatsanwältin von Münster, Elke Adomeit, teilte mit, der mutmaßliche Täter sei der Polizei wegen kleinerer Delikte bekannt gewesen. Es habe drei Verfahren in Münster gegeben und eines in Arnsberg im Sauerland. Dabei sei es um Bedrohung, Sachbeschädigung, eine Verkehrsunfallflucht und Betrug gegangen. Alle Verfahren seien eingestellt worden.

Vier Wohnungen des Täters durchsucht