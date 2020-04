Bundesinnenminister Horst Seehofer hat ein Betätigungsverbot für die Hisbollah ausgesprochen. Die schiitische Islamisten-Vereinigung muss ihre Aktivitäten in Deutschland nun einstellen.

Seehofers Ministerium hatte mitgeteilt, seit den frühen Morgenstunden liefen in mehreren Bundesländern "polizeiliche Maßnahmen" gegen die Organisation. Demnach habe es Durchsuchungen in Moscheen, Vereinen und Privatwohnungen in Dortmund, Berlin, Münster, Recklinghausen und Bremen gegeben.