Verfassungsschutzbericht Union will weitere Befugnisse für Geheimdienste

Horst Seehofer stellt am Donnerstag den jährlichen Bericht zu extremistischen Bestrebungen in Deutschland vor. Wegen einer Zunahme extremistischer Straftaten will die Union den Geheimdiensten mehr Kompetenzen geben und wirft der SPD vor, diese Bestrebungen zu blockieren.