Innenminister Horst Seehofer will die Verfassungsschutz-Novelle nachbessern. Nachdem es scharfe Kritik an der Neuerung gegeben hatte, kündigte Seehofer an, deutlich zu machen, dass Journalisten nicht abgehört werden dürfen. Er wolle Terroristen und Extremisten bekämpfen, sagte er am Freitag in Berlin, keine Journalisten.