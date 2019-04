Seehofer braucht 61 Millionen Euro mehr für Einheitsfeiern

So heißt es in dem Schreiben von Finanzstaatssekretärin Bettina Hagedorn an den Haushaltsausschuss des Bundestags, das der Zeitung vorliegt:

Die Erkenntnis der Notwendigkeit, den 30. Jahrestag der Deutschland Einheit .... in ganz besonderer Weise zu nutzen, nahm erst nach Abschluss der Beratungen des Bundeshaushaltes 2019 durch den Haushaltsgesetzgeber substanziell Kontur an.

Außerdem kündigte das Seehofer-Ministerium ein neues Konzept für die Feierlichkeiten an. Würden sie in der bisherigen Form fortgesetzt, könnte dies bestehende Frustrationen und Tendenzen zur gesellschaftlichen Spaltung verstärken, so die Begründung. Das Jubiläum im kommenden Jahr solle daher so gefeiert werden, dass es Ost und West eine, statt weiter zu spalten.