Vor den erneuten Beratungen über die Zukunft von Hans-Georg Maaßen hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) eine Entlassung des Verfassungsschutz-Präsidenten ausgeschlossen. Der "Bild am Sonntag" sagte Seehofer: "Ich habe eine Fürsorgepflicht für meine Mitarbeiter und entlasse sie nicht, weil die politische und öffentliche Stimmung gegen sie ist."

Angela Merkel hatte nach Kritik vor allem aus der SPD am Freitag angekündigt, dass im Laufe des Wochenendes eine "gemeinsame, tragfähige Lösung" gefunden werden solle. Unklar ist allerdings, wann genau Angela Merkel (CDU), Andrea Nahles (SPD) und Horst Seehofer zusammen kommen wollen. Wie es aus der Koalition hieß, wollen die drei Parteivorsitzenden zuvor telefonisch eine gemeinsame Linie festlegen.

Seehofer sagte, es müssten an diesem Wochenende viele Telefonate geführt werden. Es werde erst ein Treffen der Parteivorsitzenden geben, wenn er wisse, was die Forderungen der SPD sind und wie eine Einigung mit der Union funktionieren könne.

Es wird keine Zusammenkunft ohne ein vorheriges Lösungsszenario geben, das alle Beteiligten in der Zukunft mittragen.

Andrea Nahles hatte nach scharfer Kritik aus ihrer Partei eine neue Lösung in der Causa Maaßen verlangt.

Ebenfalls in der "Bild am Sonntag" äußerte sich Andrea Nahles zu den Beratungen über Hans-Georg Maaßen. Sie sagte, es müsse "eine Lösung geben, die nicht das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen verletzt". Wie es aus Parteikreisen hieß, ist für die SPD zentral, dass Maaßen seinen Posten verliert und nicht befördert wird. Eine Versetzung von Maaßen in den einstweiligen Ruhestand verlangte Nahles dem Bericht zufolge nicht - aus Teilen ihrer Partei war zuletzt diese Forderung erhoben worden.