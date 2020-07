Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich für kostenfreie Corona-Tests in ganz Deutschland ausgesprochen. Der "Welt am Sonntag" sagte der CSU-Politiker mit Blick auf Bayern: "Markus Söder hat recht. Wir müssen bei der Bekämpfung einer potenziell lebensgefährlichen Infektion konsequent vorgehen. Bislang haben wir keine Klarheit über das tatsächliche Infektionsgeschehen im Land."

Der bayerische Ministerpräsident Söder, ebenfalls CSU, hatte als erster Landeschef kostenlose Corona-Tests für die gesamte Bevölkerung angekündigt.



Der Freistaat will in den Fällen zahlen, in denen die Kosten nicht von den Krankenkassen getragen werden, etwa, weil es keinen begründeten Infektionsverdacht gibt und jemand auch nicht zu gefährdeten Gruppen wie Klinik- oder Schulpersonal gehört.