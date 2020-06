Bundesinnenminister Horst Seehofer will während der am 1. Juli beginnenden deutschen EU-Ratspräsidentschaft auf eine Reform des Asylrechts dringen. Der CSU-Politiker sagte der Funke-Mediengruppe: "Wir müssen da endlich Fortschritte machen."

Nach Seehofers Vorstellungen soll bereits an den EU-Außengrenzen geprüft werden, ob ein Migrant asylberechtigt ist. "Ist er es nicht, kann er nicht verteilt, sondern muss zurückgeführt werden." Der Bundesinnenminister forderte in dem Zusammenhang, die europäische Grenzschutzpolizei Frontex "massiv" auszubauen.

Seehofer will Frontex massiv ausbauen. Bildrechte: dpa

Seehofer sagte weiter, er sei sehr daran interessiert, dass die Idee der europäischen Integration in der Praxis auch funktioniere. Bisher beteiligten sich nur wenige Staaten an der Seenotrettung, der Verteilung von Flüchtlingen sowie der Übernahme von Kindern und Jugendlichen aus griechischen Lagern. In dem Zusammenhang forderte der Innenminister: "Wir müssen das Thema gemeinsam anpacken und endlich sichtbar vorankommen."