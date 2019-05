Rückzug angekündigt Seehofer will nicht wieder antreten

Hauptinhalt

Seit fast 50 Jahren ist Horst Seehofer in der Politik aktiv. Doch nach dem Ende der aktuellen Legislaturperiode soll Schluss sein. Das kündigte er in einem Interview an. Seehofer sagte, er strebe kein weiteres politisches Amt an.