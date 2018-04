"Seehofer plant strenge Regeln für Familiennachzug"

Bundesinnenminister Horst Seehofer will den Familiennachzug für Geflüchtete mit subsidiärem Schutz ab August streng reglementieren. Nach Informationen der Zeitungen des Redaktionsnetzwerkes Deutschland (RND) soll er nicht für alle Verwandten ersten Grades gelten. Empfängern von Sozialleistungen wie Hartz IV solle es zudem verboten werden können, Familienmitglieder nach Deutschland nachzuholen. So stünde es in einem Entwurf des Innenministeriums für ein "Familiennachzugsneuregelungsgesetz", der den Zeitungen vorliege.