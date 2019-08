Bundesinnenminister Horst Seehofer will Asylbewerber aus Syrien konsequent abschieben, wenn bekannt wird, dass sie ihre Heimat besuchen. Der CSU-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", wer als syrischer Flüchtling regelmäßig nach Hause fahre, könne sich nicht ernsthaft darauf berufen, in Syrien verfolgt zu werden. Dann müsse dem Betroffenen der Schutzstatus entzogen werden.

Innenminister Horst Seehofer will künftig verstärkt syrische Flüchtlinge in ihre Heimat zurückschicken. Bildrechte: dpa Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) soll demnach bei Bekanntwerden von Reisen ins Herkunftsland unverzüglich einen Widerruf des Flüchtlingsstatus prüfen.



Seehofer zufolge wird parallel intensiv die Entwicklung der Sicherheitslage in Syrien beobachtet. Wenn es die Situation erlaube, "werden wir Rückführungen durchführen".

Asylgesetz untersagt Heimatreisen

Etwa 780.000 Menschen sind in den vergangenen Jahren vor dem Bürgerkrieg aus Syrien nach Deutschland geflohen. Inzwischen haben die Truppen von Präsident Baschar al-Assad viele Gebiete wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Kriegsflüchtlinge aus Syrien dürfen laut Asylgesetz zwar ins Ausland reisen, jedoch nicht in ihr Herkunftsland. In der Praxis könnten syrische Flüchtlinge also in ein Nachbarland reisen und von dort nach Syrien gelangen.

Zivile Opfer bei Kämpfen

Weiߟhelme des syrischen Zivilschutzes bergen nach einem Angriff ein verletztes Kind. (Archivbild 22. Juli 2019) Bildrechte: dpa Trotz der weitgehenden Zerschlagung der Terrormiliz Islamischer Staat gibt es in Syrien weiter Kampfhandlungen. Bei Luftangriffen auf den letzten großen Rückzugsraum von islamistischen Extremisten im Nordwesten des Landes wurden Beobachtern zufolge auch Zivilisten getötet. Bei einer von Russland unterstützten Offensive der Regierungstruppen sollen in der Ortschaft Deir Sharki am Sonnabend sieben Mitglieder einer Familie getötet worden sein, darunter auch Kinder.