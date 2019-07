Bundesinnenminister Horst Seehofer hat angeboten, Migranten von weiteren im Mittelmeer kreuzenden privaten Seenotrettungsbooten in Deutschland aufzunehmen. Der CSU-Politiker schrieb am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter: "Auch im Fall der 'Alan Kurdi' und der 'Alex' sind wir im Rahmen einer europäisch-solidarischen Lösung bereit, einen Teil der aus Seenot Geretteten aufzunehmen." Dies habe er am Freitag der Europäischen Kommission mitgeteilt und um Koordinierung gebeten.

Hafen von Lampedusa geschlossen

Das deutsche Rettungsschiff "Alan Kurdi" will 65 gerettete Migranten in Lampedusa anlanden. Bildrechte: Fabian Heinz/Sea-eye.org/AP/dpa Das Rettungsschiff "Alan Kurdi" der Regensburger Hilfsorganisation Sea-Eye hatte am Freitag 65 Migranten aus einem Schlauchboot vor der libyschen Küste aufgenommen und danach Kurs auf die italienische Insel Lampedusa genommen. Ein Angebot der libyschen Küstenwache, den Hafen der Stadt Sawija als "Place of Safety" anzulaufen, lehnte das Rettungsschiff ab. Die italienische Finanzpolizei überbrachte später laut Sea-Eye der "Alan Kurdi" ein Dekret von Italiens Innenminister Matteo Slavini, demzufolge der Hafen von Lampedusa für das Schiff geschlossen sei. In Deutschland gebe es hingegen "über 70 aufnahmebereite Städte".

Salvinis Brief an Seehofer

Italiens Inneminister Salvini hat Deutschland aufgefordert, die von deutschen Schiffen geretteten Migarnten grundsätzlich selbst zu übernehmen. Bildrechte: dpa Im Bundesinnenministerium war am Freitagabend ein Brief von Salvini eingegangen, in dem dieser Seehofer aufforderte, die Verantwortung für die "Alan Kurdi" zu übernehmen. Sein Land verteidige in verantwortungsvoller Weise die europäische Außengrenze und wolle nicht länger "der einzige Hotspot von Europa" sein, begründete Italiens Innenminister sein Handeln. Deutschland lehnt das von Salvini verfochtene Prinzip allerdings ab, wonach der Flaggenstaat des jeweiligen Rettungsschiffes prinzipiell für die Aufnahme der geborgenen Migranten verantwortlich sein soll. Seehofer macht sich stattdessen weiter für einen europäischen Verteilmechanismus stark.

Zweites Boot will nicht in Tunesien anlegen

Auch das Rettungsboot "Alex" der italienischen Hilfsorganisation Mediterranea wollte zuletzt in Lampedusa anlegen. Doch auch ihm untersagte Salvini per Dekret die Einfahrt in italienische Gewässer. Italiens Innenminister forderte die Besatzung stattdessen auf, die 54 an Bord genommenen afrikanischen Migranten nach Tunesien zu bringen. Mediterranea erklärte das Dekret allerdings für "unrechtmäßig". Daraufhin gab die Regierung von Malta bekannt, dass sie ein Schiff schicken wolle, das die Migranten aufnimmt.