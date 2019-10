Bundesinnenminister Horst Seehofer geht davon aus, dass es in Deutschland in zehn Jahren überall die gleichen Lebensverhältnisse geben wird. Der CSU-Politiker sagte der "Bild am Sonntag" anlässlich des Tags der Deutschen Einheit, dabei gehe es nicht nur um eine Angleichung zwischen Ost und West. Auch strukturschwache Regionen in anderen Teilen Deutschlands würden aufholen.