Zuwanderung begrenzen – das braucht es laut Horst Seehofer, um Integration zu ermöglichen. Deshalb stehen beschlossene EU-Ziele in seinem Plan: die Außengrenzen schützen, Flüchtlingslager außerhalb Europas einrichten, die Herkunftsländer unterstützen.

In Deutschland will der Innenminister schnellere Asylverfahren und Abschiebungen, nicht zuletzt dafür die Anker-Zentren in den Ländern. Ein Zuwanderungsgesetz für Fachkräfte findet sich auch in den 63 gesammelten Punkten.

Das Leitmotiv ist die Schaffung von Ordnung und die Gewährleistung von Humanität. Horst Seehofer (CSU) | Bundesinnenminister

Seehofers Plan in der Kritik

Doch die Balance, die Seehofer anstrebt, sehen nicht alle in seinem Plan. Der deutsche Vertreter des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) bemängelt einen "bedenklichen Grundtenor". Es gehe nur um eine Verschärfung der Verfahren, nicht um die Menschen. Richtig sei allerdings, die Integrationskurse zu verbessern.

Unterstützung der SPD

Nachdem der große Krach ausgestanden ist, zeigt sich die CDU mit allen 63 Punkten einverstanden. Und die SPD? Statt der vereinbarten Transitverfahren stehen in dem Papier weiterhin "Transitzentren" an der deutsch-österreichischen Grenze für jene Flüchtlinge, die schon Asyl in einem anderen EU-Land beantragt haben. Seehofer sagt dazu nur, das sei sein persönlicher Plan. Er könne beim besten Willen nicht sagen, "ob alle anderen Teile von der SPD getragen werden, wenn sie in die Umsetzung gehen."

Widerspruch zu geltendem EU-Recht

Teils widersprechen die Vorhaben auch geltendem EU-Recht: So soll die Abschiebehaft in normalen Gefängnissen möglich sein. Solche Einzelheiten zu diskutieren, darauf hat sich die SPD vorerst nicht eingelassen.

Sozialdemokraten verweisen auf Koalitionsvertrag

Parteivizechef Ralf Stegner verwies stattdessen ganz generell auf den Koalitionsvertrag: "Das ist der einzige Masterplan, mit dem wir uns beschäftigen, mit dem Koalitionsvertrag, der muss umgesetzt werden. Und da hätte Herr Seehofer genug zu tun." Er glaube, dass dieses Sommertheater ausschließlich der AfD nütze. Deshalb wolle sich die SPD daran auch nicht beteiligen.

AfD fühlt sich bestätigt

Zuständigkeit der Bundesländer

Für viele Punkte in Seehofers Plan sind die Bundesländer zuständig, gerade für die Integration. Und da sieht der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann aus Baden-Württemberg Defizite. Kretschmann kritisiert, "wenn es ein Masterplan ist, sollte wohl auch etwas zur Integration drin stehen. Das Thema ist gar nicht bearbeitet."

Ich finde, das sind Schlagseiten, die politisch nicht tragbar sind. Winfried Kretschmann (GRÜNE) | Ministerpräsident Baden-Württemberg

Die FDP fordert einen Migrationsgipfel von Land, Bund und Kommunen. Und schnelle Abkommen mit den anderen EU-Innenministern, wie mit weitergereisten Asylbewerbern umzugehen ist. Nach einem Treffen in dieser Woche kündigte Seehofer für August eine Einigung an.

Geschmackloses Verhalten

Das werde schwierig, prophezeit nicht nur die FPD. Die migrationspolitische Sprecherin Linda Teuteberg meint: "Da ist so viel mit verbunden und so wenig konkrete Umsetzungsvorschläge in diesem Masterplan." Sie kritisiert aber auch das Verhalten des Bundesinnenministers, das "zum Teil geschmacklos" gewesen sei.