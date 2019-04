Hilfsorganisation "Sea-Eye" Deutschland will Flüchtlinge von der "Alan Kurdi" aufnehmen

Hauptinhalt

Ein Rettungsschiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye im Mittelmeer mit 64 geretteten Flüchtlingen an Bord sucht einen sicheren EU-Hafen. Italien will die Flüchtlinge nicht an Land lassen. Deutschland erklärte sich bereit, zumindest einen Teil der Menschen aufzunehmen.