Der Bundestag hat das Paket zur Stärkung der Konjunktur in der Corona-Krise gebilligt. Die Maßnahmen, deren Herzstück die Absenkung der Mehrwertsteuer im zweiten Halbjahr 2020 ist, wurden in einer Sondersitzung des Parlaments mit den Stimmen von Union und SPD beschlossen. FDP und AfD stimmten mit Nein, Linke und Grüne enthielten sich.



Damit die Steuersenkung wie geplant am 1. Juli in Kraft treten kann, muss der Bundesrat im Laufe des heutigen Montags noch zustimmen.