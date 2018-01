Ferner kann laut Kall kaum vermieden werden, dass sich Bürger aus Sensationsgier über Sexualstraftäter informieren und dies weiter verbreiten. Die Konsequenzen für die Betroffenen im Alltag wären schwerwiegend. Sie würden von einer vollständigen Ausgrenzung über Jobverlust und Wohnungsnot reichen bis hin zu Lynchjustiz. Dafür gebe es entsprechende Beispiele in den USA. In Deutschland sorgte vor einigen Jahren der Fall Insel in Sachsen-Anhalt für Schlagzeilen.

Strafrechtliche Verurteilungen werden in Deutschland in das Bundeszentralregister eingetragen. Bei Personaleinstellungen müssen Bewerber häufig ein Führungszeugnis vorlegen, gerade in sensiblen Berufen. So regelt das Sozialgesetzbuch, dass in der Kinder- und Jugendhilfe keine verurteilten Straftäter beschäftigt werden dürfen.