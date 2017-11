Bei der Bundeswehr ist in diesem Jahr die Zahl der gemeldeten sexuellen stark Übergriffe angestiegen. Nach einem Bericht der "Bild am Sonntag" nahmen vor allem die gemeldeten Verdachtsfälle von Vergewaltigung zu. Die Zeitung beruft sich dabei auf Zahlen aus dem Bundesverteidigungsministerium.

Ursula von der Leyen besucht Soldaten in Augustdorf (NRW). Bildrechte: dpa

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen geht aber nicht davon aus, dass es plötzlich viel mehr Vergewaltigungen gibt. Vielmehr habe sich die Dunkelziffer verringert, weil immer mehr Opfer die Tat anzeigen. Von der Leyen sagte der Zeitung: "Sexuelle Übergriffe, die wir in der Gesellschaft ächten, ahnden wir ebenso in der Bundeswehr. Wir wollen in der Truppe ein Klima der Offenheit, in dem sich jeder und jede traut, Unrecht und Gewalt zu melden." Es sei ein positives Zeichen, dass Vorgesetzte und Mannschaften häufiger Vorfälle anzeigten.