Sicherheit in Schulen Krisenmanagement an mitteldeutschen Schulen

Hauptinhalt

Ein 19-Jähriger ist in seiner ehemaligen High School in Florida Amok gelaufen. Aber auch in Deutschland geschehen Amokläufe in Schulen: 2002 in einem Erfurter Gymnasium, sieben Jahre später in Winnenden. Wie gehen Schulen in Mitteldeutschland heute mit der potenziellen Gefahr um? Gibt es einen Notfallplan?



von Teresa Nehm, MDR AKTUELL