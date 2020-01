Die Vergabe von Aufträgen an Sicherheitsfirmen ist in der Kooperationsvereinbarung nicht geregelt. Doch das sächsische Innenministerium verweist auf Anfrage von MDR AKTUELL auf eine standardmäßige Abfrage. Schriftlich heißt es, wer gewerbsmäßig Leben oder Eigentum fremder Personen bewachen wolle, brauche eine Erlaubnis der zuständigen Behörde. Diese bekomme man nur nach einer Abfrage beim LKA und beim Landesamt für Verfassungsschutz. Der Bewacher dürfe zudem kein Extremist sein. Laut Innenministerium wurden im dritten Quartal 2019 rund 600 solcher Anfragen durch die Gewerbebehörden gestellt.

"Es können auch Leute beim Landesamt für Verfassungsschutz schon bekannt sein, aber dadurch, dass die Informationen mit geheimdienstlichen Mitteln erlangt worden sind, werden diese Informationen dann auch nicht weitergegeben. Es gibt also überhaupt keine Garantie, ob nicht selbst bekannte Rechtsextremisten dort im Grunde trotzdem ihren Dienst tun können."

Private Sicherheitsdienste werden in Sachsen vor allem für Einlass- und Kontrolldienste und Bewachungsleistungen beauftragt, wie zum Beispiel in Flüchtlingsheimen. Köditz glaubt, dass das nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist:

"Zum Teil ist der Staat dann nicht mehr der Gewaltakteur. Dann geht nicht mehr alle Macht vom Staat aus, wie es so schön heißt, sondern er kontrolliert es nur noch, gibt es an private Firmen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Sicherheit gehört in die Hände des Staates."