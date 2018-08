Aus Sicht von Schrader, der über Jahre Sicherheitspersonal beraten hat, besteht die Sicherheitslücke bei der Kontrolle nicht im subjektiven Versagen eines Kontrolleurs, sondern ist in diesem Fall ein generelles Problem an allen Flughäfen.



Der Reporter hatte beim Test freiverkäufliche Pyrowatte, sogenannte Schießbaumwolle, im Handgepäck. Sie ist nicht von Kosmetikwatte zu unterscheiden. "Sicherheitspersonal hat praktisch keine Chance, die Pyrowatte als Gefahrenstoff zu erkennen, weder am Geruch, noch an einem anderen Merkmal. Da hilft auch kein Sprengstoffhund oder kein technisches Gerät", sagt Schrader.