Die IG Metall Ostsachsen hat Siemens-Chef Joe Kaeser aufgefordert, endlich seine gesellschaftspolitische Verantwortung wahrzunehmen. Gewerkschaftsvertreter Jan Otto sagte MDR AKTUELL, man habe in der Region Görlitz noch viel mehr Probleme als nur die angekündigten Stellenstreichungen von Siemens und Bombardier. Da wäre es gut, wenn ein so starker Player wie Siemens auch mal in Vorleistung ginge und diesen Wandel begleite.

Besuch von Konzernchef in Görlitz

Siemens-Mitarbeiter protestieren Mitte November in Görlitz vor dem Siemens-Werk gegen die geplante Werksschließung Bildrechte: dpa Am Dienstag hatte der Siemens-Chef das konzerneigene Turbinenwerk in Görlitz besucht, das zusammen mit dem Leipziger Standort knapp über 900 Beschäftigte zählt. Im November hatte das Unternehmen angekündigt, mehrere Standorte weltweit zu schließen, darunter auch die beiden aus Sachsen.



IG-Metall-Vertreter Otto sagte, der Besuch Kaesers vom Dienstag sei ein starkes Signal gewesen. Den habe man durch die lautstarken Proteste erreicht. Bei seinem Auftritt in Görlitz hatte Siemens-Chef Kaeser zugesagt, die Schließungspläne noch einmal zu prüfen. Ursprünglich hatte der Konzern angekündigt,die Produktion aus Görlitz künftig zwischen den Standorten Mühlheim und Brno aufzuteilen.

Gewerkschaft: Große Aufträge sind gesichert