Sigmar Gabriel ist ein viel beschäftigter Mann. Oder, wie es sein Büro formuliert: terminlich sehr eingebunden. Ein Interview gibt der Terminplan gerade nicht her. Dafür hält Sigmar Gabriel morgens um zehn einen Vortrag an der Uni Würzburg: Über Covid-19 und die Folgen: "Dass, was ja die meisten Menschen jetzt interessiert, wie geht das eigentlich weiter. Der Udo Lindenberg hat ja mal in den 80er-Jahren ein Lied gedichtet: 'Hinterm Horizont geht's weiter'."

Weiter, immer weiter, geht es auch für Sigmar Gabriel. Der Ex-Vizekanzler und multiple Minister, SPD-Chef, Ministerpräsident, Lehrer, Pop-Beauftragte redet vor Volkswirtschaftlern über eine Pandemie. All das ist möglich, in diesem Deutschland.

Das zeichnet Deutschland irgendwie aus, was Menschen hier werden können. Sigmar Gabriel

Sohn einer Krankenschwester und eines Beamten

Auch und gerade Menschen wie Sigmar Gabriel, Sohn einer Krankenschwester und eines Beamten, der Zeit seines Lebens ein Nazi-Ideologe blieb. "Das waren ja doch komplizierte Verhältnisse bei uns zu Hause, und meine Mutter hätte wahrscheinlich gesagt, ich bin froh, wenn er die Schule schafft", erzählt Sigmar Gabriel.

Sigmar Gabriel 2007 mit Kanzlerin Angela Merkel auf Klimareise in Grönland. Damals war er Bundesumweltminister. Bildrechte: dpa Nun ist er sogar Ehrenbürger seiner Heimatstadt Goslar – und bald Aufsichtsrat der Deutschen Bank. Einem Unternehmen, dem es gerade ähnlich gut oder schlecht geht wie der SPD. Sigmar Gabriel stellt klar: "Ich wäre nicht in die Deutsche Bank eines Joe Ackermann – der hätte mich auch gar nicht gefragt – oder Anshu Jain, gegangen, die hätten ja Leute wie mich für Menschen gehalten, die irgendwie nichts Anständiges gelernt haben."



Wechsel aus der Politik in die Wirtschaft werden nicht gerne gesehen. Auch in der SPD bliesen viele die Backen auf, als das Gerücht aufkam, Gabriel würde Chef des Automobil-Verbande werden. "Jeder muss selbst wissen, was er tut", kam es kurz angebunden vom SPD-Linken Ralf Stegner. Zugetraut hätte man es ihm.

Aus der Politik in die Wirtschaft

Das politische Schwergewicht Gabriel war schon immer sehr beweglich, kein Wunder:

Ich hab mal Turniertanzen gemacht. Sigmar Gabriel

Jetzt tanzt Gabriel auf so vielen Hochzeiten, dass schon das Zuschauen schwindlig macht. Gastredner, Gastautor, Vorsitzender der Atlantik-Brücke, Politik-Berater. Des Geldes wegen ist er übrigens nicht zur Deutschen Bank gegangen, beteuerte er jüngst einem Medien-Startup: "Wenn es mir ums Geld gegangen wäre, dann hätte ich den angebotenen Job bei der Auto-Industrie angenommen. Der wird, glaube ich, bis zum Zehnfachen besser bezahlt als ein Aufsichtsrat der Deutschen Bank. Aber ich wollte kein Lobbyist werden, und ich wollte nicht an die Türen klopfen müssen, hinter denen ich selbst mal gesessen habe."

Der nächste "Genosse der Bosse"?

Die Stelle "Genosse der Bosse" ist in der SPD ja auch schon besetzt. Das Verhältnis Gabriels zu seiner Partei ist ähnlich kompliziert wie das von Gerhard Schröder. Beide grätschen gerne ungefragt dazwischen.

Vielleicht ändert sich das aber irgendwann. Sigmar Gabriel sagt: "Ich biete was an: Ich schreibe in mein Testament, dass man mich ausstopfen darf, dann darf man mich in den Keller des Willy-Brandt-Hauses stellen und immer, wenn ein Schuldiger gesucht wird, dürfen sie mich rausholen."