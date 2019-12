Es knallt und zischt, der Himmel leuchtet bunt vor lauter Raketen – bis Rauchschwaden alles vernebeln. Nach Silvester bleiben davon nur Müllhaufen und Plastikteile auf den Straßen. Die Deutsche Umwelthilfe will weniger davon, nicht Feuerwerk komplett verbieten, aber zumindest in den Innenstädten.

Allein in einer Nacht würden so viele Feinstaub-Emissionen in die Luft geblasen, wie sonst in zwei Monaten vom Verkehr kämen, so Barbara Metz von der Umwelthilfe Das heiße, da seien Menschen, die krank sind, Lungenbeschwerden oder Asthma haben, besonders gefährdet. Aber auch jede gesunde Lunge leide unter den starken Belastungen.