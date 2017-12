Als Reaktion auf die Übergriffe in der Kölner Silvesternacht 2015/16 will die Polizei in Nordrhein Westfalen wie schon vor einem Jahr mit mehreren Tausend Beamten für Sicherheit sorgen. Von den insgesamt 40.000 Polizisten in Land sollen landesweit 5.700 im Einsatz sein, davon allein 1.400 in Köln.