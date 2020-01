Silvester in Connewitz Streit um Vorgehen der Polizei in Leipzig

In der Silvesternacht war die Polizei in Leipzig wieder verstärkt am Connewitzer Kreuz im Einsatz. Ein Polizist wurde schwer verletzt. Die Linke-Politikerin Nagel hatte danach der Polizei den Vorwurf gemacht, sie habe diese Ausschreitungen geradezu provoziert. Das wies Polizeipräsident Schultze bei MDR AKTUELL jetzt zurück.