Reicht Hartz IV aus, um nicht arm zu sein? Die Frage stellt sich nach Äußerungen des künftigen Gesundheitsministers Jens Spahn. In der Diskussion um die Essener Tafel sagte Spahn in einem Zeitungsinterview: "Niemand müsste in Deutschland hungern, wenn es die Tafeln nicht gäbe", und ergänzte, dass Deutschland "eines der besten Sozialsysteme der Welt" habe. Sozialpolitiker von Linken und Grünen kritisierten die Äußerungen Spahns scharf, Kollegen aus der eigenen Partei und der SPD mahnten Spahn zur Zurückhaltung, lediglich FDP-Chef Lindner sprang ihm bei.

Aber was sagen die Zahlen? Einfache Modellrechnungen zeigen: Alleinstehende Empfänger von Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch sind mit großer Wahrscheinlichkeit von Armut bedroht.

Alleinstehende eher von Armut bedroht

Bei der Bewertung von Armutsrisiken rechnet das Statistische Bundesamt mit der sogenannten Armutsgefährdungsschwelle. Diese liegt bei 60 Prozent des mittleren Einkommens. Danach gilt derjenige als von Armut bedroht, der weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens (in diesem Falle des Medianeinkommens) zur Verfügung hat. Diese Grenze nennt das Statistische Bundesamt die Armutsgefährdungsschwelle. In Sachsen lag diese 2016 (für das Jahr liegen die aktuellsten Daten vor) bei 866 Euro, in Sachsen-Anhalt bei 840 Euro und in Thüringen bei 870 Euro.