NRW hat doppelt so viele Bundesbehörden wie Ostdeutschland

Danach gibt in den ostdeutschen Bundesländern ingesamt 25 Hauptsitze von Bundesbehörden und -einrichtungen. Allein in Nordrhein-Westfalen sind es mehr als doppelt so viele wie im gesamten Osten. Die wenigsten Bundeseinrichtungen gibt es in Thüringen, wo das Bundesarbeitsgericht und das Hauptzollamt angesiedelt sind. In Leipzig sind unterdessen das Fernstraßen-Bundesamt, ein Strafsenat des Bundesgerichtshofes und das Bundesverwaltungsgericht angesiedelt. In Dessau befindet sich das Umweltbundesamt, in Potsdam das Bundespolizeipräsidium.

Das Hauptzollamt in Erfurt. Bildrechte: dpa