Vor Bayernwahl Söder: GroKo ist schuld an sinkenden CSU-Umfragewerten

Schlechte Laune in der Münchner Staatskanzlei: Die CSU sackt in Umfragen seit Wochen ab, wenige Tage vor der Landtagswahl in Bayern würden nur noch 33 Prozent für die Regierungspartei stimmen. CSU-Spitzenkandidat Söder sieht die Schuld dafür allerdings nicht bei sich, sondern in Berlin.