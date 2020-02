Der rechtsextreme Terror in Deutschland hat nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder eine ähnliche Dimension wie der Terror der Roten Armee Fraktion. In seiner Rede auf dem Politischen Aschermittwoch in Passau sagte Söder, diese ganze Szene wolle für Unruhe im Land sorgen, Hass säen "und am Ende einen Bürgerkrieg anzetteln".