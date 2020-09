Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist in vielen Umfragen Favorit auf den Posten des Kanzlerkandidaten. Der CSU-Parteichef lehnt einen Wechsel nach Berlin bisher aber ab. Vor den gut 800 Delegierten des digital abgehaltenen Parteitages der CSU sagte Söder: "Mein Platz – das ist ganz klar – ist immer bei euch, also hier in Bayern."