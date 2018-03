München Markus Söder zum bayerischen Ministerpräsidenten gewählt

Nach dem Rückzug von Horst Seehofer ist Markus Söder in München zum bayerischen Ministerpräsidenten gewählt worden. "Machen und Kümmern", so kündigte der CSU-Politiker an, sei sein Leitspruch. Sein Vorgänger Horst Seehofer sagte, mit der Wahl beginne eine neue Ära für Bayern.