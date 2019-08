Immer weniger Kinobesucher Bundesregierung will Kinos helfen

Hauptinhalt

Große gemütliche Sitze, Popcorn und ein guter Film auf riesiger Leinwand. Ein Besuch im Kino ist doch eigentlich ein besonderes Erlebnis. Doch die Zeiten scheinen vorbei: In Zeiten zunehmender Konkurrenz durch Streaming-Dienste wie Netflix, die uns Hollywood zu jeder Zeit auf den heimischen Flachbildschirm bringen, scheint das Kino an Reiz zu verlieren. Die Besucherzahlen sind jedenfalls gesunken. Nun will die Bundesregierung den Kinos finanziell unter die Arme greifen.

von Kristin Kielon, MDR AKTUELL