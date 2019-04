Der Bund stellt 240 Millionen Euro als Soforthilfe für die Bundesländer bereit, die vom Kohleausstieg betroffen sind. Das bestätigte Bundesfinanzminister Olaf Scholz in Berlin. Wie ein Sprecher des Ministeriums MDR AKTUELL sagte, soll das Geld in rund 100 Projekte in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen fließen.

Als Beispiel nannte Scholz Gewerbeparks oder Batteriefabriken. Es gehe darum, zukunftsfähige Arbeitsplätze zu schaffen. Das Geld aus dem Soforthilfe-Topf steht demnach für die nächsten drei Jahre zur Verfügung. Die Länder selbst sollen zehn Prozent beisteuern, also weitere 24 Millionen Euro.

Rund 105 Millionen für Sachsen und Sachsen-Anhalt

Rund 75 Millionen Euro aus dem Sofortprogramm sollen nach Sachsen fließen, in die Reviere in Mitteldeutschland und in der Lausitz, erklärte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer am Donnerstag. Geplant seien 23 Maßnahmen, unter anderem eine neue Weiterbildungseinrichtung in Torgau, die Elektrifizierung der Bahnstrecke Leipzig-Grimma und Brennstoffzellen-Triebwagen auf der Strecke Leipzig-Grimma-Döbeln.