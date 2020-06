Die beteiligten Unternehmen aus Handwerk und Energiewirtschaft sehen sich demnach durch den drohenden Förderstopp in ihrer Existenz bedroht. "Mit der Verfassungsbeschwerde zieht die Solarbranche die Reißleine am Rettungsschirm, um in letzter Sekunde den Aufprall zu verhindern", sagte BSW-Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig. Auslöser für die Beschwerde war den BSW-Angaben zufolge, dass ungeachtet entsprechender Koalitionsbeschlüsse im Bundestag noch immer kein Gesetz zur Aufhebung des Solarförderdeckels eingebracht wurde. Damit konnte der Bundesrat nicht wie erhofft am 5. Juni die Abschaffung des Solardeckels beschließen.