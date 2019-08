Das Bundeskabinett will schon am Mittwoch über den Abbau des Solis entscheiden. Das bestätigte das Finanzministerium der Nachrichtenagentur Reuters. Am Morgen hatte bereits Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gesagt, dass sich die Koalitionsrunde am Sonntagabend auf einen Abbau des Solidaritätszuschlages geeinigt habe.

Durchgesetzt hat sich damit der Vorschlag von SPD-Finanzminister Olaf Scholz. Sein Entwurf sieht einen weitgehenden Abbau des Solis ab dem Jahr 2021 vor. Demnach fällt die Abgabe für rund 90 Prozent der Zahler weg. Weitere 6,5 Prozent sollen ihn nur teilweise zahlen. Maßgeblich ist dabei das Einkommen – je höher dieses ist, desto höher ist der Solidaritätszuschlag. Bei Twitter schrieb Scholz, mit der weitgehenden Abschaffung des Soli würden Millionen von Menschen in Deutschland besser gestellt. "Was nicht auf der Tagesordnung steht: eine Steuersenkung für Millionäre!", so Scholz.

CDU eigentlich für komplette Abschaffung

Vom Tisch ist damit gleichzeitig die vollständige Streichung des Solis – diese hatte unter anderem Wirtschaftsminister Peter Altmaier gefordert. Sein Konzept sah vor, dass der Soli 2026 für alle Bevölkerungsteile wegfallen soll.

Eigentlich wolle die Union den Soli ganz abschaffen, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus. "Das konnten wir im Koalitionsvertrag nicht durchsetzen. Wir sind aber vertragstreu. Wir werden jetzt das umsetzen, was im Koalitionsvertrag vereinbart worden ist. Also das, was Olaf Scholz dann auch auf unser Bitten angekündigt hat, dass für über 90 Prozent der Soli-Zahler der Soli wegfällt."

Söder: Soli vermutlich verfassungswidrig

Auch Söder sagte, dass er eigentlich der grundlegenden Überzeugung sei, dass der Soli ganz abgebaut werden müsse- Es sei aber klug den Abbau des Zuschlages jetzt auf den Weg zu bringen, weil man nicht wisse, wie sich die SPD künftig zum Fortbestand der Koalition stellen werde.

Söder machte zugleich deutlich, dass er die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes anzweifle. Er sagte außerdem: "Nach Einschätzung unserer bayerischen Verfassungs-Experten ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Soli als verfassungswidrig eingestuft und ganz abgeschafft wird, als sehr, sehr hoch einzuschätzen." Dann werde der Soli ganz gekippt.

Soli seit 1995 erhoben

Den Solidaritätszuschlag gibt es seit 1995 – mit seiner Hilfe sollten vor allem die Kosten der deutschen Einheit finanziert werden. Derzeit beträgt die Abgabe 5,5 Prozent der Einkommenssteuer.