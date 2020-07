Der Innenausschuss des hessischen Landtags tagt am Dienstag in einer Sondersitzung zu rechtsextremen Drohmails und einer mutmaßlichen Polizeiaffäre. In Hessen werden immer wieder mit "NSU 2.0" unterzeichnete Mails mit Todesdrohungen an bekannte Persönlichkeiten verschickt. Dabei werden Informationen verwendet, die auf dem Abruf persönlicher Daten aus Polizeicomputern in Frankfurt und Wiesbaden basieren.