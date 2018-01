In Berlin haben sich Union und SPD zur voraussichtlich letzten Sondierungsrunde getroffen. Die Parteien wollen am Donnerstagabend oder spätestens in der Nacht ihre Beratungen über eine Neuauflage der Großen Koalition abschließen. Am Freitag schon wollen CDU/CSU und SPD die Ergebnisse ihrer Sondierungsgespräche der Öffentlichkeit vorstellen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte vor Beginn der Beratungen, es werde ein harter Tag. Bei den bisherigen Gesprächen seien viele Vorarbeiten geleistet worden. Aber es lägen noch "große Brocken" auf dem Weg, die aus dem Weg geräumt werden müssten. Zugleich versprach die CDU-Vorsitzende, ihre Partei werde "alles einbringen an Konstruktivität", um die Gespräche mit SPD und CSU zum Erfolg zu führen. Die Menschen erwarteten Lösungen, in diesem Geiste werde sie heute arbeiten.

Auch SPD-Vorsitzender Martin Schulz sprach von "dicken Brocken", die noch ausgeräumt werden müssten. Allerdings hätten die Parteien schon "in einer Menge von Punkten" Gemeinsamkeiten festgestellt. Schulz äußerte sich optimistisch, dass die Beratungen am Donnerstagabend abgeschlossen werden könnten.

Schulz will Europa stärken. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die "dicken Brocken" dürften vor allem im Feld der Asylpolitik, der Finanzen und der Krankenversicherung liegen. Die SPD will anstelle des bisherigen Systems der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung eine Bürgerversicherung. Die Union ist dagegen. Die SPD will auch Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutz ermöglichen, ihre Familien nachzuholen. Die Union ist dagegen. Die SPD will einen höheren Spitzensteuersatz. Die Union ist dagegen.



In all diesen Bereichen hat bisher nichts auf einen Kompromiss gedeutet. Eine Verlängerung der Sondierung gilt jedoch als ausgeschlossen. Schulz sprach davon, dass man die Gespräche am Donnerstag abschließen wolle.