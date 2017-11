Endspurt bei "Jamaika"-Sondierung Grüne setzen Merkel unter Druck

Bislang wenig Zählbares

Zum Ende der Beratungen am Freitag hatten die Unterhändler von CDU, CSU, FDP und Grünen von Fortschritten gesprochen, aber zahlreiche offene Streitpunkte eingeräumt.

Jürgen Trittin in Hameln: Merkel muss sich bewegen Bildrechte: dpa Am Sonntag wollen die Parteichefs und Verhandlungsführer zu einem Spitzentreffen im kleinen Kreis die finale Runde vorbereiten. Nach dem bisherigen Zeitplan sollen die Sondierungen dann am Donnerstag abgeschlossen werden.



Dabei hieß es am Freitag noch von Unions-Parlamentsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer (CDU), FDP-Generalsekretärin Nicola Beer, CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer und auch Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner, man sei vorangekommen und liege im Plan.

Grüne sehen andere Parteien am Zug

Doch bei der Suche nach Kompromissen sehen die Grünen den Ball jetzt bei den anderen Parteien. Die Grünen hatten bereits ursprüngliche Wahlaussagen wie Ausstiegstermine für Verbrennungs-Autos und die Kohlekraft aufgegeben. Verhandlungsführerin Katrin Göring-Eckardt stellte nun klar: "Jetzt muss auch von den anderen mal ein Kompromissangebot kommen. Man kann keine Brücke nur von einer Seite bauen."

Göring-Eckardt verlangte in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" laut Vorab-Bericht auch schon "erste Lösungen" vor Donnerstag. Es könne nicht alles auf den letzten geplanten Tag verschoben werden. Grünen-Chefin Simone Peter widersprach in der "FAS" Äußerungen von CSU-Chef Horst Seehofer, wonach man bereits auf der Zielgerade sei: "Die Liste der Dissenspunkte ist lang." Nächste Woche werde sich zeigen, "ob es für Koalitionsgespräche ein stabiles Fundament gibt oder nicht". Geschäftsführer Michael Kellner sprach von verbaler Aufgeschlossenheit der anderen Parteien bei weitgehender Verhaltensstarre.

FDP setzt andere Schwerpunkte

Bildrechte: dpa Für FDP-Chef Christian Lindner dagegen sollten sich die Verhandlungspartner in der Sondierung an der Prioritätenliste der Bürger orientieren. Da stehe weit vorn: "Ordnung bei der Einwanderung". Dahinter folgten die Themen bessere Bildung, die Balance zwischen Ökologie und Wirtschaft, eine Entlastung der Mitte der Gesellschaft und an fünfter Stelle mehr Sicherheit durch europäische Zusammenarbeit. Wenn sich die Sondierungspartner an diesen Schwerpunkten orientierten, könne "aus der Expedition nach Jamaika vielleicht etwas werden", sagte Lindner dem Magazin "Spiegel".

November soll Vorentscheidung bringen