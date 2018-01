Die Vereinbarung wurde offiziell bisher nicht vorgestellt. Die Nachrichtenagenturen zitieren jedoch bereits daraus. Demnach soll die gesetzliche Krankenversicherung wieder paritätisch finanziert werden. Das heißt, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer wieder zu gleichen Teilen in die Versicherung einzahlen. Zuletzt war der Arbeitgeber-Beitrag gedeckelt worden. Die Mehrausgaben der Kassen werden über einen Zusatzbeitrag finanziert, den die Kassenmitglieder allein schultern müssen. Zudem wurde laut DPA vereinbart, dass die Steuern nicht erhöht werden sollen. Anders als von der SPD ursprünglich gefordert, wird der Spitzensteuersatz nicht von 42 auf 45 Prozent erhöht. Zudem soll der Solidaritätszuschlag in dieser Wahlperiode um 10 Milliarden Euro abgebaut werden. Davon sollen vor allem kleinere und mittlere Einkommen profitieren. Das Kindergeld soll in zwei Schritten um 25 Euro erhöht werden.

Die Sondierer waren am Donnerstagmorgen zur letzten Sondierungsrunde zusammengekommen. Die Gespräche dauerten mehr als 24 Stunden. Am frühen Freitagmorgen war eine Einigung noch nicht in Sicht. Die sechs Partei- und Fraktionsvorsitzenden von CDU, CSU und SPD kamen noch einmal in der SPD-Zentrale in Berlin zusammen, um über die Teilergebnisse der Arbeitsgruppen zu beraten.



Wie Teilnehmer berichteten, gab es in den zentralen Fragen zähe Gespräche. Strittig waren demnach die Themen Steuern, Finanzen, Migration, Gesundheit, Rente und Wohnen. Außerdem hätten die Parteien viel zu hohe Ausgabenwünsche. Sie lägen doppelt so hoch wie der zuletzt genannte finanzielle Spielraum von 45 Milliarden Euro.