Variante Neuwahlen

Diese Möglichkeit könnte eintreten, wenn der Bundespräsident dem Parlament einen Kanzlerkandidaten vorschlägt und der in keinem der drei Wahlgänge gewählt wird. Dann kann Frank-Walter Steinmeier innerhalb von 60 Tagen Neuwahlen ansetzen, also Ende Januar. Durch den Jahreswechsel gäbe es nur eine kurzen Wahlkampf und am Ende könnte wieder nur die Alternative zwischen dem sogenannten Jamaika-Bündnis oder einer Großen Koalition stehen, aber möglicherweise in vielen Spitzenpositionen bei CDU, CSU und SPD mit neuem Personal und damit auch mit neuen Chancen auf politische Zusammenarbeit. Allerdings schrecken neben einem Erstarken der AfD auch die Kosten die Parteien vor diesem Weg ab. Nach dem letzten Wahlkampf im Sommer 2017 sind die Parteikassen ziemlich leer.

Auch "Jamaika" wäre riskant

Allerdings ist die Aufnahme von Verhandlungen für eine Jamaika-Koalition auch nicht sicher, selbst wenn sich die Verhandler der vier Parteien verständigen. Auch dann gibt es noch Hürden bei den einzelnen Parteien mit unterschiedlichen Risiken:

CDU: Hier entscheidet am Freitag und Samstag der Bundesvorstand über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Dabei ist kaum mit einer Ablehnung zu rechnen.

CSU: Da sieht es schon schwieriger aus. Am Freitag tritt vormittags in Berlin die Landesgruppe zusammen. Schon da könnte es Probleme geben für Seehofer, das Sondierungsergebnis durchzusetzen, wenn beim Thema Flüchtlingspolitik die "Obergrenze" oder der "Richtwert" von 200.000 pro Jahr nicht erwähnt werden oder der Familiennachzug für Bürgerkriegsflüchtlinge nicht eingeschränkt bleibt. Noch größere Hürden könnten dann am Samstag in München die Sitzungen der CSU-Landtagsfraktion und danach des CSU-Parteivorstandes werden. Es gibt die Befürchtung, dass bei einem unbefriedigendem Ergebnis erneut der Machtkampf zwischen Söder und Seehofer aufbricht. Ergebnisoffen, wie man so schön sagt.